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РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані

Виробництво "шахедів", якими росіяни щодня б'ють по українцях, зазнало пошкоджень.

РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
Вибух у Татарстані
Фото: скріншот

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували в російському Татарстані завод з виробництва ударних БпЛА Shahed. Про це з посиланням на неназвані джерела в спецслужбах пише РБК-Україна.

Відстань від України до Татарстану – понад 1000 кілометрів. За словами співрозмовника журналістів, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

"Також співрозмовник додає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей", – повідомили журналісти.

Росія атаку навіть не заперечує. "Цензор нет" із посиланням на кремлівські ресурси пише, що місцева влада повідомила про атаку безпілотників у Татарстані на підприємства. Щоправда, росіяни традиційно заперечують наслідки – вони кажуть, що "технологічний процес не порушено". Місцеві телеграм-канали писали, що дрони вдарили і по нафтопереробному заводу "Елаз-Нафтопродукт".

Раніше російські журналісти "Протоколу" повідомляли, що в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, де сьогодні й лунали вибухи, організували завод із виробництва дронів. Збирають їх студенти політехнічного коледжу.

  • Дрони ГУР не вперше літають над Росією. У січні УП з посиланням на джерела писала про атаку безпілотників на нафтозавод у Петербурзі. Були й інші атаки.
  • Дронами Shahed Росія б'є по українцях ще з осені 2022. Спершу вона купувала їх в Ірані, де їх розробили, але згодом почала виготовляти до них деталі і збирати їх самостійно. 
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