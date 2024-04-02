РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували в російському Татарстані завод з виробництва ударних БпЛА Shahed. Про це з посиланням на неназвані джерела в спецслужбах пише РБК-Україна.

Відстань від України до Татарстану – понад 1000 кілометрів. За словами співрозмовника журналістів, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

"Також співрозмовник додає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей", – повідомили журналісти.

⚡️ Україна атакувала завод по виробництву "шахедів" у російському місті Єлабуга (Республіка Татарстан), який знаходиться на відстані 1200 км від кордону



Місцеві кажуть про щонайменше 2 влучання на території економічної зони "Алабуга". Є пошкодження на заводі, понівечені… pic.twitter.com/5Hx0mCefIu — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) April 2, 2024

Росія атаку навіть не заперечує. "Цензор нет" із посиланням на кремлівські ресурси пише, що місцева влада повідомила про атаку безпілотників у Татарстані на підприємства. Щоправда, росіяни традиційно заперечують наслідки – вони кажуть, що "технологічний процес не порушено". Місцеві телеграм-канали писали, що дрони вдарили і по нафтопереробному заводу "Елаз-Нафтопродукт".

Раніше російські журналісти "Протоколу" повідомляли, що в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, де сьогодні й лунали вибухи, організували завод із виробництва дронів. Збирають їх студенти політехнічного коледжу.