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На Миколаївщині через обстріли пошкоджена лінія електропередач

Інформація про постраждалих не надходила.

На Миколаївщині через обстріли пошкоджена лінія електропередач
Фото ілюстративне
Фото: ДТЕК

У Миколаївській області через ворожі обстріли пошкоджена лінія електропостачання та дротова подача інтернету. Постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як зазначив КІм, учора, 1 квітня, о 09:15 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. 

Також 1 квітня, о 21:16 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

В ніч на 2 квітня, о 03:45 внаслідок ворожого обстрілу в с. Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету. Постраждалих немає.

30 березня ворог вдарив авіаційними ракетами по інфраструктурі Миколаївщини. Тоді одну ракету вдалось знищити.

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