Через російську атаку у Кіровоградській області ушкоджений об’єкт енергетики

Через російські обстріли у Кіровоградській області пошкоджений обְ’єкт енергетики. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Адрій Райкович.

"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджено об‘єкт енергетики. Пожежу оперативно локалізовано", – написав Райкович у телеграмі.

Також зазначив, що інформація про постраждалих на даний час не надходила.

25 лютого Кіровоградська область пережила чергову масовану ракетну атаку. Минулося без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів.