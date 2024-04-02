У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російську атаку у Кіровоградській області ушкоджений об’єкт енергетики

Пожежу оперативно локалізували.

Через російську атаку у Кіровоградській області ушкоджений об’єкт енергетики
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Через російські обстріли у Кіровоградській області пошкоджений обְ’єкт енергетики. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Адрій Райкович.

"Під час чергової ворожої дронової атаки на Кіровоградщині ушкоджено об‘єкт енергетики. Пожежу оперативно локалізовано", – написав Райкович у телеграмі.

Також зазначив, що інформація про постраждалих на даний час не надходила.

25 лютого Кіровоградська область пережила чергову масовану ракетну атаку. Минулося без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies