Масована атака на Кіровоградську область, наступ у Луганській і бомби по Сумській: якою була доба

Кіровоградська область учора ввечері пережила чергову масовану ракетну атаку. Минулося без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів. Ніч – спокійно, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу ворог провів дев'ять обстрілів (42 вибухи). З артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Біля прикордонного села Семенівської громади пошкоджено мережу електроживлення села. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська та Середино-Будська громади. У Юнаківській внаслідок авіаудару дві цивільні особи загинули, зруйновано один та пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. На місці працює ДСНС. Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 182 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів та FPV-дрона. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

У Херсонській за добу росіяни здійснили обстріли населених пунктів: Херсон, Тягинка, Томина Балка, Білозерка, Одрадокам'янка, Антонівка, Станіслав, Понятівка, Зміївка, Золота Балка, Львове, Садове, Дніпровське, Токарівка, Дудчани, Берислав, Качкарівка, Червоний Маяк, Іванівка. Є влучання в житлові квартали, три багатоповерхових будинки, 13 приватних будинків, розподільний газопровід, три машини. Російська армія вбила двох жителів Тягинки. Окупанти вдень обстріляли населений пункт. У дворі власного будинку травми, несумісні з життям, отримали 44-річний чоловік та 62-річна жінка. У лісосмузі поблизу села Нова Кам’янка Бериславського району 39-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами. В нього вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рук та ніг. Медики надають йому необхідну допомогу. За добу: двоє людей загинули, одна поранена.

У Луганській вчора росіяни за підтримки мінометів та артилерії штурмували Білогорівку. Ці наступи ворога відбили Сили оборони. За добу противник здійснив 149 обстрілів (501 снаряд).

У Харківській вчора ввечері окупанти завдали ракетних ударів із ЗРК С300 по населеному пункту Пісочин. Пошкоджено два ангари із зерном – біля ангару вирва діаметром шість метрів та глибиною три метри. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та вантажні автомобілі. Потерпілих немає. Також пошкоджено будівлі "ХАСК Холдинг". Потерпілих немає. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка. У населеному пункті Скрипаї – влучання двох ворожих БпЛА типу Shahed по території непрацюючої бази відпочинку. Пошкоджено три одноповерхові будинки на території бази. Інформації щодо потерпілих не надходила. Вночі росіяни вгатили авіабомбами по Великому Бурлуці. Влучання в будівлю. Пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль. Без постраждалих. Учора біля населеного пункту Великі Проходи від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обоє – жителі населеного пункту Слатине.

По Запорізькій минулої доби загарбники гатили з усіх видів озброєння, зафіксовано 213 ударів по 11 населених пунктах. 151 артобстріл прийшовся по території Оріхова, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Окупанти здійснили ракетний удар по Малишівці, вісім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 42 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному, а також вгатили 11 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Роботиному, Новоданилівці й Малинівці. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Миколаївській вчора ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ворог здійснив мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Увечері ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Степівської громади. Постраждалих немає.

У Донецькій під вогнем рашистів: Костянтинівка, Селидове, Новопокровське, Новоселівка Перша, Красногорівка, Залізне, Никифорівка, Курахове, Максимільянівка, Предтечине, Гостре, Закітне, Часів Яр. Пошкоджено 30 житлових будинків (з них 18 – багатоквартирні), будівля залізничного вокзалу, церква, 21 магазин, 19 торгівельних павільйонів, кафе, дві школи, приміщення комбінату, будівля ліцею, будівля Укрпошти, адмінбудівля ДМС, кіоск, будівля ПАТ "Міськгаз", приміщення пункту технічного обслуговування, аптека, два приміщення психіатричної лікарні, господарська споруда, храм, ЛЕП. На Донеччині за добу: п'ять поранених.

У Дніпропетровській вчора протягом дня агресор двічі бив по Нікопольському району з важкої артилерії. Ще чотири рази атакував дронами. Ворожі снаряди, БпЛА ворог спрямував на районний центр і Марганецьку громаду. Загинув місцевий мешканець. Окрім підприємства й вантажівок, понівечені 14 приватних осель, декілька господарських споруд, два гаражі, автобус. Побиті з півдесятка сонячних панелей, пошкоджені лінії електропередач. Увечері – масована атака на область. Одну ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще дві – у Дніпрі. У Новомосковському районі знищили два БпЛА та в Дніпровському – три. Загалом приземлили вісім повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків у житловому секторі обласного центру пошкоджені десять приватних будинків, кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні. Також ввечері агресор бив і по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Цілив дроном-камікадзе, важкою артилерією та з РСЗВ "Град". Пошкоджене підприємство. Там виникла пожежа. Побиті будівлі й авто. Люди не постраждали. Район ворог обстрілює і з самого ранку. Під ударом знову Мирівська громада. Наслідки уточнюються.