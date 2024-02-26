На Херсонщині двоє людей загинули, одна поранена внаслідок російської агресії

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області учора двоє осіб загинуло, ще одна людина поранена.
Про таке повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Томину Балку, Білозерку, Одрадокам'янку, Антонівку, Станіслав, Понятівку, Зміївку, Золоту Балку, Львове, Садове, Дніпровське, Токарівку, Дудчани, Берислав, Качкарівку, Червоний Маяк, Іванівку та місто Херсон", – зназначив Прокудін.
Він додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені три багатоповерхівки та 13 приватних будинків.
Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка та Антонівка Херсонського району пошкоджені газогін та автівки.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення", – повідомив начальник Херсонської ОВА.
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