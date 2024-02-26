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На Херсонщині двоє людей загинули, одна поранена внаслідок російської агресії

Пошкоджено багатоповерхові і приватні будинки. 

На Херсонщині двоє людей загинули, одна поранена внаслідок російської агресії
Наслідки російського авіаудару по Херсонщині(фото ілюстративне)
Фото: Олександр Прокудін

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області учора двоє осіб загинуло, ще одна людина поранена. 

Про таке повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Томину Балку, Білозерку, Одрадокам'янку, Антонівку, Станіслав, Понятівку, Зміївку, Золоту Балку, Львове, Садове, Дніпровське, Токарівку, Дудчани, Берислав, Качкарівку, Червоний Маяк, Іванівку та місто Херсон", – зназначив Прокудін.

Він додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. 

Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка та Антонівка Херсонського району пошкоджені газогін та автівки.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення", – повідомив начальник Херсонської ОВА. 

  • У ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували територію України різними типами ракет та ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять "шахедів".
  • Сьогодні вночі російська армія вдарила авіабомбами по Юнаківській громаді Сумської області. За попередніми даними, загинуло подружжя, зруйновано один приватний будинок і ще п'ять пошкоджено.
  • Російська армія також вночі вдарила по ангарах із зерном в Пісочині Харківської області. Окупанти близько 23:00 обстріляли їх із ЗРК С300. Пошкоджено два ангари і техніка підприємства. Потерпілих немає.
  • На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало підприємство, також пошкоджені будинки і автомобілі. Люди не постраждали.
  • Російська армія за добу завдала 213 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області з багатьох видів озброєння. Через ворожі атаки одна людина загинула, троє – поранені. 
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