Головне за неділю, 25 лютого: удари по Дніпру, розстріл українських полонених під Бахмутом, форум "Україна. Рік 2024"

Україна вважає, що дуже правильним є посилюватися на полі бою, але так само правильно посилюватися дипломатично. Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин і формули миру, навіть якщо це ініціативи країн-партнерів, сказав у відповідь на запитання шеф-редакторки LB.ua президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Ініціатива щодо миру може йти лише від України. Формула миру була започаткована ще на саміті G19 в Індонезії.

"Сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інавгураційний, він відбудеться, я надіюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. Він буде в Швейцарії", – сказав він.

Другий саміт Україна хоче провести не на європейському континенті.

Подробиці – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за час повномасштабної війни втратила 31 000 військових. Про це він сказав під час пресконференції у відповідь на запитання журналіста телемарафону.

"31000 українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом", – сказав він.

Президент наголосив, що кожна втрата – це великі втрати для нас. Перше офіційне озвучування втрат він назвав "серйозним моментом".

Зеленський сказав, що різні сторони називали різні неправдиві втрати: і 100 000, і 300 000 українців. "Це все брехня. Все це – абсолютна маячня", – сказав президент. Після короткої паузи він назвав кількість загиблих – 31 000.

Він додав, що росіян загинуло 180 000. А загальні втрати Росії разом з пораненими – до 500 000.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 81 бойове зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито понад 10 атак противника в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 лютого – в нашій новині.

Росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Черговий воєнний злочин, ймовірно, трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли.

Точна кількість страчених росіянами українців невідома, ймовірно, їх було щонайменше сім. Це - військовослужбовці СОУ.

"Такий розстріл – це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців", - наголосив Лубінець.

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу в неділю постраждали четверо людей, пошкоджено будинки та автомобілі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Гучний вечір для Дніпра. Дякую за роботу нашій ППО. Вся інформація – згодом. На жаль, не без наслідків – в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка. Попередньо, постраждали чотири людини", - написав він.

Лисак додав, що в місті після відбою знову оголошено повітряну тривогу.

Згодом він зазначив: "Мінус три крилатих ракети. Мінус п'ять "шахедів" над областю".

Росія зараз проводить операцію, названу "Майдан-3". Це офіційна назва в російських документах, сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, це максимально дорога операція, і вона провалиться. Україні відомі всі замисли.

"Однак у рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, в якій поставити під сумнів не стільки президента, скільки ухвалення рішень взагалі в Україні в період після 21 та 20 травня", – сказав він.

Після цього росіяни розраховують, що на тлі смути та двоякості те саме буде спроєктоване на наше військо, і їм вдасться в першій половині червня завдати військової поразки на сході України.

У Польщі на залізничній станції Котомеж з напіввагонів висипали 160 тонн українського зерна. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Новий акт вандалізму стався вночі з 24 на 25 лютого. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

“Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленостям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишаються там”, − заявив очільник мінгромад Олександр Кубраков. Він додав, що це четвертий випадок вандалізму, безкарності та безвідповідальності на польських залізничних станціях.

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