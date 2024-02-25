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В Україні внаслідок війни вщент зруйновані 400 закладів освіти

Пошкоджень зазнала кожна сьома школа.

В Україні внаслідок війни вщент зруйновані 400 закладів освіти
заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець
Фото: Макс Требухов

Унаслідок повномасштабної війни з Росією пошкоджень зазнала кожна сьома школа в Україні.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець під час форуму "Україна. Рік 2024", передає "Радіо Свобода".

"Понад 3,5 тисячі закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань, майже 400 повністю зруйновані. Майже 14 млрд доларів потрібно для відновлення освітньої інфраструктури за останніми оцінками Світового банку", – сказав Кудрявець.

За його словами, частину пошкоджених освітніх закладів відновити неможливо.

"Руйнування освітньої інфраструктури призводить до порушення доступу дітей та молоді до освіти, впливає на якість навчання, соціалізацію, інтегрованість до суспільства", - наголосив Кудрявець.

"Майже мільйон дітей перебувають на дистанційній формі навчання, коли вони взагалі не можуть мати персональної комунікації, соціалізації зі своїми друзями та вчителями. Мільйон дітей мають доступ до змішаної форми навчання. Це означає, що вони не можуть мати постійне навчання вживу, але мають можливість іноді відвідувати школу", - додав він.

  • Заклади освіти та інші цивільні об'єкти включно з дитсадками і лікарнями зазнають руйнувань і через невибіркові російські удари, і через прицільні атаки на них.
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