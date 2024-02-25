Президент назвав цілі аудиту армії: що з ДФТГ, хто в кабінетах, чому там

Також потрібно з'ясувати питання резервів і ротації, щоб воїни могли розраховувати власні сили.

Аудит армії, який нині проводять, покликаний виявити наявні слабкі сторони та виправити їх. Аудит проводить головнокомандувач Олександр Сирський.

Перша за все – це питання резервів і ротації, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції. Це потрібно, щоб воїни могли розраховувати свої сили.

"Для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально", – сказав він.

Також буде аудит тероборони, того, що відбувається в ДФТГ.

"В цілому картина повинна бути, аудит після двох років. Що в кабінетах, скільки людей там знаходиться, чому там. Скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті", – додав президент.

Як приклад він навів підготовку до контрнаступу.

"У нас був, якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі і так знають приблизно деталі, і не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало", – сказав він.

Ці бригади стояли і чекали техніку. Ми розуміємо, що є питання, на які треба відповісти – для цього і аудит.