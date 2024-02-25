Росія обстрілює Херсонщину з танків, мінометів та артилерії

Сьогодні з самого ранку російська армія обстрілює Херсонську область з танків, мінометів, артилерії та дронів.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Численні “прильоти” зафіксовані у населених пунктах Бериславської, Дар‘ївської, Милівської, Новоронцовської, Білозерської громад.
Голова ОВА повідомив про влучання у вже зруйнований заклад освіти та майданчик дитячого садка.
“На щастя, без постраждалих”, − додав Прокудін.
- Сьогодні внаслідок удару по фермерському господарству у селі Малашівка Широківської громади Запорізької області загинула одна людина, а троє отримали поранення.