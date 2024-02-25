Росія обстрілює Херсонщину з танків, мінометів та артилерії

Численні “прильоти” зафіксовані у населених пунктах п'ятьох громад.

Сьогодні з самого ранку російська армія обстрілює Херсонську область з танків, мінометів, артилерії та дронів.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Численні “прильоти” зафіксовані у населених пунктах Бериславської, Дар‘ївської, Милівської, Новоронцовської, Білозерської громад.

Голова ОВА повідомив про влучання у вже зруйнований заклад освіти та майданчик дитячого садка.

“На щастя, без постраждалих”, − додав Прокудін.