Зеленський розповів, про що говорив з Путіним на єдиній зустрічі

Ця зустріч пройшла в 2019 році.

Президент Володимир Зеленський на єдиній персональній зустрічі з президентом РФ Путіним пояснював йому, що мінські угоди не спрацюють. Про це Зеленський розповів на пресконференції.

"У нас була довга бесіда, в різних тональностях. Йому говорив, що мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ від лінії зіткнення непрацююча", – заявив він.

Президент сказав, що показав Путіну цифри, за якими Україна і РФ 20 років мали б відводити війська.

"Дуже довго про це говорили, торгувались. Друге питання була історія по газу, про суд, який ми виграли", – сказав він.

Третім питанням був обмін – тоді обміняли понад 100 людей.

Також Путін піднімав питання припинення вогню, що в результаті призвело до втрат.