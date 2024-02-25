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Зеленський розповів, про що говорив з Путіним на єдиній зустрічі

Ця зустріч пройшла в 2019 році.

Зеленський розповів, про що говорив з Путіним на єдиній зустрічі
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський на єдиній персональній зустрічі з президентом РФ Путіним пояснював йому, що мінські угоди не спрацюють. Про це Зеленський розповів на пресконференції. 

"У нас була довга бесіда, в різних тональностях. Йому говорив, що мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ від лінії зіткнення непрацююча", – заявив він.

Президент сказав, що показав Путіну цифри, за якими Україна і РФ 20 років мали б відводити війська.

"Дуже довго про це говорили, торгувались. Друге питання була історія по газу, про суд, який ми виграли", – сказав він.

Третім питанням був обмін – тоді обміняли понад 100 людей.

Також Путін піднімав питання припинення вогню, що в результаті призвело до втрат.

  • Зустріч між Зеленським і Путіним пройшла в грудні 2019 в Парижі в межах нормандської четвірки. Окрім переговорів у форматі Україна-Німеччина-Франція-Росія, Зеленський говорив із Путіним окремо.  
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