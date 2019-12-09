Встреча Зеленского с Путиным завершилась

В Париже завершилась двусторонняя встреча президентов Украины и Российской Федерации в рамках саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Bilateral meeting between Ukrainian President @ZelenskyyUa and Russian President Vladimir #Putin at the #Normandy format in Paris has finished — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) December 9, 2019

Переговоры Зеленского и Путина длились более часа.

Во время общения с российскими СМИ президент РФ заявил, что он остался доволен разговором с украинским лидером

Сейчас лидеры Франции, Украины, Германии и России продолжили встречу в формате рабочего ужина, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

После этого состоится совместная пресс-конференция глав государств "нормандской четверки".