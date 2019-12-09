Он будет подписан и представлен после переговоров.

Лидеры "нормандской четверки" обсуждают проект коммюнике - совместного официального сообщения. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает корреспондент LB.ua.

"Если вы знаете, несколько часов назад началась встреча в "нормандском формате" после проведения двухсторонних встреч. Сейчас встреча идет в формате четырех лидеров, они обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого, проходятся по каждому его пункту", - заявил Кирилл Тимошенко.

Он добавил, что лидеры обсуждают финальный проект, который будет подписан и представлен после переговоров.

Он также отметил, что переговоры "нормандской четверки" будут идти еще несколько часов. Они проходят в закрытом формате. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским там присутствуют четыре советника.

"От Украины присутствует министр иностранных дел Пристайко, господин Ермак, господин Хомчак и Демченко", - уточнил Кирилл Тимошенко.

Напомним, Владимир Зеленский проведет тет-а-тет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после круглого стола "нормандской четверки" в Париже, до итогового брифинга.