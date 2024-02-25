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Польща імпортує до України харчових товарів на 1,7 млрд

Президент вважає, що Польща могла б вирішити питання з висипанням української агропродукції мітингарями, якби було бажання. 

Польща імпортує до України харчових товарів на 1,7 млрд
Поляки висипали зерно, що їхало транзитом до Німеччини
Фото: Укрзалізниця в Telegram

Польща наразі імпортує своїх продуктів харчування в Україну на 1,7 млрд на рік, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції. 

Тому і Польща втрачатиме від блокування українського кордону. Зараз Київ робить усе, щоб не заблокувати відносини з Варшавою.

"З нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. Вважаю, що треба дуже швидко вирішувати це питання новому уряду", – сказав Зеленський. 

Президент назвав неправильними нинішні відносини Польщі з Україною і наголосив, що вчетверте за тиждень висипати українську агропродукцію – це неправильно. Правоохоронці Польщі мали б зайнятися цим питанням, якби було б бажання.

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