Польща імпортує до України харчових товарів на 1,7 млрд

Президент вважає, що Польща могла б вирішити питання з висипанням української агропродукції мітингарями, якби було бажання.

Польща наразі імпортує своїх продуктів харчування в Україну на 1,7 млрд на рік, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Тому і Польща втрачатиме від блокування українського кордону. Зараз Київ робить усе, щоб не заблокувати відносини з Варшавою.

"З нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. Вважаю, що треба дуже швидко вирішувати це питання новому уряду", – сказав Зеленський.

Президент назвав неправильними нинішні відносини Польщі з Україною і наголосив, що вчетверте за тиждень висипати українську агропродукцію – це неправильно. Правоохоронці Польщі мали б зайнятися цим питанням, якби було б бажання.