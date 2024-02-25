Польща імпортує до України харчових товарів на 1,7 млрд

Польща наразі імпортує своїх продуктів харчування в Україну на 1,7 млрд на рік, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції.
Тому і Польща втрачатиме від блокування українського кордону. Зараз Київ робить усе, щоб не заблокувати відносини з Варшавою.
"З нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. Вважаю, що треба дуже швидко вирішувати це питання новому уряду", – сказав Зеленський.
Президент назвав неправильними нинішні відносини Польщі з Україною і наголосив, що вчетверте за тиждень висипати українську агропродукцію – це неправильно. Правоохоронці Польщі мали б зайнятися цим питанням, якби було б бажання.
- Український прем'єр говорив, що Україна запропонувала Польщі п'ять пунктів для розв'язання проблеми на кордоні. Зокрема, щодо фіксації об’ємів експорту яєць, м'яса, курки і цукру на рівні 2023-2022.