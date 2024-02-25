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У Мексиці внаслідок зіткнення тягача і фургона загинуло 10 людей

Більшість зі жертв − діти та жінки.

У Мексиці внаслідок зіткнення тягача і фургона загинуло 10 людей
Фото: telesurtv.net

Щонайменше 10 людей загинули унаслідок аварії, у яку потрапили тягач і пікапом, що перевозив пасажирів.

Про це пише Associated Press.

За даними Секретаріату безпеки та захисту громадян, аварія сталася в штаті Сан-Луїс-Потосі на північний захід від Мехіко. 

Серед загиблих є п'ятеро жінок, четверо дітей та чоловік.

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Влада повідомляє, що кількох травмованих госпіталізували найближчих клінік.

Точна причина аварії встановлюється. Водночас TVSouth повідомляє, що інцидент стався, коли мікроавтобус врізався у тягач. Відомо, що пасажири фургона поверталися з релігійного заходу в Монтерреї.

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