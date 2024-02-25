У Мексиці внаслідок зіткнення тягача і фургона загинуло 10 людей

Щонайменше 10 людей загинули унаслідок аварії, у яку потрапили тягач і пікапом, що перевозив пасажирів.
Про це пише Associated Press.
За даними Секретаріату безпеки та захисту громадян, аварія сталася в штаті Сан-Луїс-Потосі на північний захід від Мехіко.
Серед загиблих є п'ятеро жінок, четверо дітей та чоловік.
Влада повідомляє, що кількох травмованих госпіталізували найближчих клінік.
Точна причина аварії встановлюється. Водночас TVSouth повідомляє, що інцидент стався, коли мікроавтобус врізався у тягач. Відомо, що пасажири фургона поверталися з релігійного заходу в Монтерреї.
- Торік у грудні через густий туман у Туреччині у “ланцюговій аварії” загинуло 10 осіб, майже 60 отримали травми.