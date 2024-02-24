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Британія виділить 8,5 млн фунтів на гуманітарне фінансування Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду

Від початку російського вторгнення Лондон виділив Києву уже 357 млн фунтів гуманітарної допомоги.

Британія виділить 8,5 млн фунтів на гуманітарне фінансування Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду

Великобританія пообіцяла виділити 8,5 мільйона фунтів стерлінгів на гуманітарне фінансування Руху Червоного Хреста та Українському гуманітарному фонду. 

Про це йдеться на сайті британського уряду.

За його даними, цьогоріч понад 14,6 млн осіб – а це близько 40 відсотків населення України – потребуватимуть гуманітарної допомоги. 

Із виділених коштів понад 6 мільйонів фунтів спрямують на підтримку роботи Руху Червоного Хреста, зміцнення його проєктів реагування на надзвичайні ситуації та підтримки найуразливіших верств населення в Україні.

Решту - 2,5 млн фунтів - отримає Український гуманітарний фонд, який входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань. 

За даними британського уряду, це фінансування є частиною гуманітарної допомоги від Сполученого Королівства у розмірі 357 млн фунтів, які Британія виділила з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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