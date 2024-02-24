Спільна заява лідерів ЄС у день другої річниці російського вторгнення в Україну

Європейський Союз продовжуватиме свою політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, своїх людей, свої міста і критичну інфраструктуру і повернути тисячі депортованих дітей і завершити війну.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейського Парламенту Роберта Мецола в день другої річниці російського вторгнення в Україну виступили зі спільною заявою на підтримку українського народу.

Заяву оприлюднено на офіційному сайті Єврокомісії.

Сьогодні трагічна річниця з початку повномасштабної загарбницької війни Росії проти України, що є очевидним порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Два роки насильства, жорстокості, терору та руйнування. Ми ніколи не забудемо перший шок від нападу, жах від здійсненого у Бородянці, Бучі та Маріуполі.

Однак попри всі звірства та страждання, що тривають по всій країні, Україна стоїть непохитно. Героїчний український народ демонструє силу духу та рішучість у захисті Батьківщини й боротьбі за свою свободу та наші спільні європейські цінності.

«Росія та її керівництво повністю відповідальні за війну та її глобальні наслідки, а також за скоєні нею тяжкі злочини. Ми, як і раніше, сповнені рішучості притягти її до відповідальності, зокрема, за злочин агресії», — наголосили лідери ЄС.

Зазначається, що щодня Україна продовжує стикатися з постійними жорстокими і масовими атаками агресора.

«Більше ніж будь-коли, ми залишаємося єдиними і вірними нашій обіцянці підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Для народу України, для миру і безпеки в Європі і для того, щоб панував заснований на правилах міжнародний порядок», — зазначається в заяві.

Європейський Союз продовжуватиме свою сильну та непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити своїх людей, свої міста та критичну інфраструктуру, відновити територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей та завершити війну.

Євроcоюз вирішив розпочати переговори про вступ з Україною та допомагатиме їй на шляху до членства в ЄС. Майбутнє України – в Європейському Союзі. ЄC продовжуватиме надавати Україні постійну та прогнозовану фінансову підтримку. Пакет фінансової допомоги обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки допоможе Україні задовольнити її нагальні потреби, відновити економіку, допомогти суспільству, модернізувати інституції та консолідувати демократію і верховенство права.

Євросоюз продовжить задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, включно з терміновим постачанням необхідних боєприпасів і ракет. Були зроблені безпрецедентні дії на рівні ЄС для нарощування виробництва європейської оборонної промисловості.

«Ми продовжимо збільшувати потужності, що дасть нам змогу посилити військову підтримку і співробітництво з Україною, одночасно зміцнюючи нашу обороноздатність і європейський суверенітет. Ми також працюємо над майбутніми безпековими зобов’язаннями, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому», — додається в заяві.

Росія та її лідери будуть платити збільшену ціну за свої дії. Разом із партнерами ми запровадили безпрецедентні санкції проти Росії та тих, хто бере участь у війні. Ми залишаємося готовими посилити тиск на Росію, щоб обмежити її здатність вести війну. Ми також зробили перші конкретні кроки щодо спрямування доходів від знерухомлених російських активів на підтримку України. Ми продовжуватимемо цілеспрямовані дії щодо подальшої ізоляції Росії на міжнародних форумах.

«Ми підтримуємо українську Формулу миру для справедливого, всеосяжного і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також усі зусилля щодо Глобального саміту миру за найширшої міжнародної підтримки. Сьогодні наші прапори майорітимуть пліч-о-пліч як символ нашої солідарності, відданості та рішучості», — підсумували лідери ЄС.

Нагадаємо, сьогодні у другу річницю повномасштабного вторгнення до Києва прибули західні лідери, зокрема і Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.