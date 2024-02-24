Азербайджан офіційно заперечив звинувачення Вірменії у підготовці до війни

Баку не подобається, що у мирний процес між двома країнами нібито втручається Франція.

Міністерство закордонних справ Азербайджану оприлюднило офіційну заяву, у якій відкинуло звинувачення прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо підготовки до війни. Відомство вважає, що такі закиди на адресу країни здійснюються з метою "спотворити реальність та ввести в оману міжнародну спільноту".

Офіційний Баку наголошує на своїй відданості Алма-Атинському договору від 1991 року про кордони між Азербайджаном і Вірменією, а також нагадує, що саме азербайджанська сторона після 44-денної війни запропонувала Єревану мир на основі 5 принципів, "які постійно порушуються вірменською стороною".

У заяві також лунає критика на адресу Франції, яка нібито заважає зусиллям Німеччини щодо мирного процесу між двома кавказькими країнами. Причиною слугував той факт, що одну із заяв про підготовку Азербайджаном війни Нікол Пашинян зробив в етері французького телеканалу France24.