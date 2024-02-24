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Колишнього канцлера Австрії засудили до 8 місяців ув'язнення

Себастьяна Курца визнали винним у неправдивих свідченнях та покарали умовним терміном.

Колишнього канцлера Австрії засудили до 8 місяців ув'язнення
Себастьян Курц
Фото: EPA/UPG

Суд у Відні виніс вирок ексканцлеру Австрії Себастьяну Курцу у справі про надання неправдивих свідчень. Колишнього очільника уряду визнали винним та призначили йому покарання у вигляді 8 місяців ув'язнення. Щоправда тюремний термін політик відбуватиме умовно.

Як пише Deutsche Welle, Курца було звинувачено у тому, що у 2020 році він брехав слідчому комітету австрійського парламенту. Канцлер тоді заперечував факт призначення ним посадових осіб в новостворену державну компанію, повноваження на що мав лише міністр фінансів. Проте прокуратурі вдалося знайти незаперечні докази, що рішення ухвалював особисто голова уряду. У 2021 році йому довелося піти у відставку через закиди щодо фінансових порушень. А минулоріч розпочалося судове слухання справи щодо лжесвідчення.

Курц має право оскаржувати рішення про умовне ув'язнення в апеляційному суді, яким, найімовірніше, планує скористатися.

     

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