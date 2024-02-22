Суд визнав ексгравця Барселони Дані Алвеса винним у зґвалтуванні

Суд в Іспанії визнав колишнього футболіста Барселони, бразилійця Дані Алвеса винним у зґвалтуванні жінки в нічному клубі, пише BBC.
Його засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Він також зобов’язав його виплатити 150 000 євро жертві.
40-річний футболіст, один із найтитулованіших у світі, заперечував факт сексуального насильства. Алвес може оскаржити вирок.
Алвеса звинуватили в тому, що 31 грудня 2022 року він заманив жінку в туалет у VIP-секції нічного клубу у Барселоні. Спочатку він заперечував, що зустрічався зі своєю обвинувачкою, але пізніше сказав, що у них був секс за згодою.
Спортсмен стверджував, що вона могла піти, “якби хотіла”. Однак суд встановив, що вона не погоджувалася на інтим.Судді зазначили, що крім свідчень жертви, є докази того, що вона була зґвалтована.
Прокуратура просила для нього дев'ять років позбавлення волі. В Іспанії заява про зґвалтування розслідується за загальним звинуваченням у сексуальному насильстві, а засудження можуть призвести до позбавлення волі на строк від чотирьох до 15 років. Закон нещодавно змінили, щоб закріпити важливість згоди за так званим принципом “Тільки так − це так”.
- Дані Алвес є одним із найбільш титулованих футболістів в історії, він грав за безліч найкращих клубів, включно з Барселоною та Парі Сен-Жермен.
- Спортсмен зіграв понад 400 матчів за “Барселону”, вигравши шість чемпіонських титулів і три Ліги чемпіонів протягом двох періодів, а також входив до складу збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2022 року.
- Його останній клуб, мексиканський “Пумас УНАМ”, у січні 2023 року негайно розірвав контракт із бразильцем.