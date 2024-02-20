Українська асоціація футболу визначилась з місцем проведення фіналу Кубку України

“Вирішальний матч проведуть 15 травня на стадіоні “Авангард”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

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