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Українська асоціація футболу визначилась з місцем проведення фіналу Кубку України

Володар Кубку України стане відомим 15 травня.

Українська асоціація футболу визначилась з місцем проведення фіналу Кубку України
Фінал Кубку України проведуть у Рівному
Фото: УАФ

Фінал Кубка України відбудеться в Рівному.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

“Вирішальний матч проведуть 15 травня на стадіоні “Авангард”, - йдеться у повідомленні.

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У 1/2 фіналу зустрінуться:

“Полісся” – “Ворскла”

“Шахтар” – “Чорноморець”

  • Після "Вереса" дозвіл на допуск глядачів на домашні матчі від місцевої військової адміністрації отримав ФК "Олександрія". Тож матч 18-го туру української Прем'єр-ліги між "Олександрією" та донецьким "Шахтарем" пройде з уболівальниками на трибунах.
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