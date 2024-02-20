Українська асоціація футболу визначилась з місцем проведення фіналу Кубку України

Фінал Кубка України відбудеться в Рівному.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
“Вирішальний матч проведуть 15 травня на стадіоні “Авангард”, - йдеться у повідомленні.
У 1/2 фіналу зустрінуться:
“Полісся” – “Ворскла”
“Шахтар” – “Чорноморець”
- Після "Вереса" дозвіл на допуск глядачів на домашні матчі від місцевої військової адміністрації отримав ФК "Олександрія". Тож матч 18-го туру української Прем'єр-ліги між "Олександрією" та донецьким "Шахтарем" пройде з уболівальниками на трибунах.