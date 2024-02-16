“Шахтар” зіграв внічию з “Марселем”

Ця зустріч для “Шахтаря” була “домашньою” і проходила в Німеччині.

15 лютого відбувся перший поєдинок плей-офф Ліги Європи УЄФА між донецьким “Шахтарем” та французьким “Марселем”.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Домашня” зустріч “Шахтаря” на “Фолькспаркштадіоні” (Гамбург, Німеччина) завершилася з рахунком 2:2.

У складі донеччан відзначилися Микола Матвієнко (68) та Егіналду (90+3), у французів - П'єр-Емерік Обамеянг (64) та Іліман Ндіає (90).

Поєдинок у відповідь пройде 22 лютого, переможець за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу.

Фінал Ліги Європи УЄФА пройде 22 травня у Дубліні (Ірландія).