“Шахтар” зіграв внічию з “Марселем”

15 лютого відбувся перший поєдинок плей-офф Ліги Європи УЄФА між донецьким “Шахтарем” та французьким “Марселем”.
Про це повідомляє “Укрінформ”.
“Домашня” зустріч “Шахтаря” на “Фолькспаркштадіоні” (Гамбург, Німеччина) завершилася з рахунком 2:2.
У складі донеччан відзначилися Микола Матвієнко (68) та Егіналду (90+3), у французів - П'єр-Емерік Обамеянг (64) та Іліман Ндіає (90).
Поєдинок у відповідь пройде 22 лютого, переможець за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу.
Фінал Ліги Європи УЄФА пройде 22 травня у Дубліні (Ірландія).
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