Українська збірна отримала ще дві медалі на ЧЄ-2024 з боротьби

Сьогодні, 14 лютого, “бронзу” для збірної України здобув срібний призер Олімпіади-2020 Парвіз Насібов.
Про це повідомив “Укрінформ”.
Борець із Запоріжжя впевнено переміг француза Мамадассу Сіллу (5:0) у поєдинку за 3-тє місце вагової категорії до 72 кг.
Крім того, Ярослав Фільчаков також здобув “бронзу” у ваговій категорії до 82 кг - він поборов угорця Еріка Сільваши (2:1).
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Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.
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