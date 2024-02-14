>
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Крим на прицілі
Крим на прицілі
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Українська збірна отримала ще дві медалі на ЧЄ-2024 з боротьби

Обидві медалі - бронзові.

Українська збірна отримала ще дві медалі на ЧЄ-2024 з боротьби
Парвіз Насібов
Фото: UWW

Сьогодні, 14 лютого, “бронзу” для збірної України здобув срібний призер Олімпіади-2020 Парвіз Насібов.

Про це повідомив “Укрінформ”.

Борець із Запоріжжя впевнено переміг француза Мамадассу Сіллу (5:0) у поєдинку за 3-тє місце вагової категорії до 72 кг.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, Ярослав Фільчаков також здобув “бронзу” у ваговій категорії до 82 кг - він поборов угорця Еріка Сільваши (2:1).

  • На Євро-2024 з греко-римської боротьби український борець Олександр Грушин здобув срібну медаль у ваговій категорії до 63 кг.

  • Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.

  • Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.

  • На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies