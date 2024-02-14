Українська збірна отримала ще дві медалі на ЧЄ-2024 з боротьби

Сьогодні, 14 лютого, “бронзу” для збірної України здобув срібний призер Олімпіади-2020 Парвіз Насібов.

Про це повідомив “Укрінформ”.

Борець із Запоріжжя впевнено переміг француза Мамадассу Сіллу (5:0) у поєдинку за 3-тє місце вагової категорії до 72 кг.

Крім того, Ярослав Фільчаков також здобув “бронзу” у ваговій категорії до 82 кг - він поборов угорця Еріка Сільваши (2:1).

На Євро-2024 з греко-римської боротьби український борець Олександр Грушин здобув срібну медаль у ваговій категорії до 63 кг.

Бронзовим призером континентальної першості з греко-римської боротьби став олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.

Міжнародна асоціація боротьби вперше з 2021 року допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.