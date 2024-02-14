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Ліга чемпіонів: "сухий" матч українця та очікувана перемога чинного володаря трофею

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" та відстояв поєдинок на нуль. 

Ліга чемпіонів: "сухий" матч українця та очікувана перемога чинного володаря трофею
Андрій Лунін
Фото: Акаунт "Реала" у мережі X

Футбольна Ліга чемпіонів повернулася після зимової перерви: у вівторок були зіграні перші два матчі 1/8 фіналу, повідомляє УЄФА

Лейпциг на своєму полі приймав мадридський "Реал", у стартовому складі якого вийшов українець Андрій Лунін. Зі своїм завданням воротар впорався на відмінно - "вершкові" не пропустили, а завдяки голу Браїма Діаса на 48-ій хвилині перед матчем-відповіддю на "Бернабеу" мають перевагу в один м'яч. 

В іншому поєдинку "Манчестер Сіті" на виїзді не мав особливих проблем із головним аутсайдером стадії плей-оф "Копенгагеном". Данці змогли забити чинним володарям трофею ЛЧ, але отримали у відповідь три голи - відзначилися Кевін Де Брюйне, Бернарду Сілва та Філ Фоден. У підсумку 3:1 на користь англійського чемпіона. 

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