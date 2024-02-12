Чотири українські тенісистки увійшли в першу тридцятку рейтингу WTA

Серед тридцяти найсильніших гравців світу лише Чехія має більше представництво.

Чотири українські тенісистки вперше в історії увійшли в першу тридцятку рейтингу WTA, повідомляє "Великий теніс України".

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, котра за підсумками минулого ігрового тижня зберегла за собою 20-те місце у світовій класифікації. До речі, наступного тижня тенісистка планує зіграти в Дубаї і це може бути її перший турнір після травми спини, яку вона отримала на Відкритому чемпіонаті Австралії.

26-те місце в рейтингу WTA посіла Даяна Ястремська, піднявшись на три позиції. Це її найкращий результат із вересня 2020 року.

Марта Костюк піднялася на одну позицію й посідає цього тижня 29-те місце.

Ангеліна Калініна піднялася на дві сходинки й посідає 30-ту позицію.

Леся Цуренко цього тижня зберегла за собою 37-ме місце.

Серед тридцяти найсильніших гравців світу лише Чехія має більше представництво - п'ять тенісисток. Чотири представниці мають Сполучені Штати Америки.