У ДТП загинув бігун з Кенії, який встановив світовий рекорд у марафоні

Разом з Келвіном Кіптумом жертвою аварії став його тренер.

В автокатастрофі загинув 24-річний кенійський бігун Келвін Кіптум, який торік світовий рекорд у марафоні.

Про це пише The Guardian.

ДТП сталася на заході країни. Разом із Кіптумом, який був за кермом, загинув його тренер Герваїс Хакізімана. Подробиці автопригоди наразі невідомі.

Міністр спорту Кенії Абабу Намвамба зазначив на соціальній платформі X, що країна “втратила особливу перлину”.

Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій ( World Athletics, ІААФ) Себастьян Кое заявив, що “вражений і глибоко засмучений звісткою про втрату Кіптума та Хакізімани”. “Неймовірний спортсмен, який залишив неймовірну спадщину, ми будемо дуже сумувати за ним”, − додав він.

Фото: EPA/UPG