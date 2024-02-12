У ДТП загинув бігун з Кенії, який встановив світовий рекорд у марафоні

В автокатастрофі загинув 24-річний кенійський бігун Келвін Кіптум, який торік світовий рекорд у марафоні.
Про це пише The Guardian.
ДТП сталася на заході країни. Разом із Кіптумом, який був за кермом, загинув його тренер Герваїс Хакізімана. Подробиці автопригоди наразі невідомі.
Міністр спорту Кенії Абабу Намвамба зазначив на соціальній платформі X, що країна “втратила особливу перлину”.
Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій ( World Athletics, ІААФ) Себастьян Кое заявив, що “вражений і глибоко засмучений звісткою про втрату Кіптума та Хакізімани”. “Неймовірний спортсмен, який залишив неймовірну спадщину, ми будемо дуже сумувати за ним”, − додав він.
- Минулого тижня ІААФ ратифікувала світовий рекорд Кіптума в 2 години 0 хвилин 35 секунд, який на 34 секунди побив рекорд Еліуда Кіпчоге.
- Кіптум також нещодавно оголосив про плани стати першим спортсменом, який пробіжить офіційний марафон менше ніж за дві години. Спортсмен мав стати учасником квітневого забігу у Роттердамі. Його також було включено до складу збірної Кенії на цьогорічні літні Олімпійські ігри в Парижі.