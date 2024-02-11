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Український боксер Даніель Лапін здобув дев'яту перемогу у професійній кар'єрі

Боксер залишається непереможеним.

Український боксер Даніель Лапін здобув дев'яту перемогу у професійній кар'єрі
Даніель Лапін
Фото: Usyk-17 Promotions

Український боксер Даніель Лапін, володар поясу IBO Continental у напівважкій вазі здобув дев'яту поспіль перемогу. Він здолав чорногорця Альміра Скрієлі вже у другому раунді, пише "Суспільне.Спорт".

Під час вечора боксу у Мадриді 26-річний Лапін зустрічався у рингу з 34 річним Альміром Скрієлі з Чорногорії. Вже у першому раунді Лапін відправив балканського боксера на канвас. У другому раунді український боксер ще двічі відправив свого суперника на канвас, після чого рефері вирішив зупинити побиття та присудити Лапіну дострокову перемогу.

У підсумку поєдинку, Лапін залишається непереможеним на професійному рівні. У його списку 9 перемог (3 – нокаутом) у 9 поєдинках.

Даніель Лапін дебютував на професійному рингу у 2020 році. З того часу провів 9 поєдинків, у яких кожного разу виходив переможцем. У серпні минулого року Лапін завоював перший титул – IBO Continental у напівважкому дивізіоні.

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