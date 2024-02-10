У чемпіонаті Іспанії з футболу відбувся матч між лідерами таблиці, "Реалом" та "Жироною". У старті на поєдинок вийшли українські легіонери: у складі мадридців - голкіпер Андрій Лунін, за гостей зіграли вінгер Віктор Циганков і форвард Артем Довбик.

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".

Для Луніна потрапляння в основу "Реала" стало четвертим поспіль. Натомість Циганков провів у старті п'ять попередніх поєдинків "Жирони", а Довбик повернувся до складу після пропуску гри з "Реал Сосьєдадом" (0:0), перед якою він отримав травму.

Перед другим очним поєдинком у цьому сезоні лідер таблиці "Реал" випереджав "Жирону" на два очки. У першому колі мадридці завдали каталонцям дотепер єдиної поразки - 3:0.

У першому таймі "Жирона" майже не створила небезпеки біля воріт Луніна - жодного удару у площину. Натомість господарі пішли на перерву з подвійною перевагою: Джуд Беллінгем вийшов один на один з голкіпером, обіграв його і відправив м'яч у пусті ворота.

На початку другої половини зустрічі "Жирона" організувала кілька атак у відповідь, однак Лунін виконав свою роботу: перервав небезпечний простріл з флангу і вибив м'яч кулаком після подачі з кутового.

Фото: EPA/UPG Матч "Реал" - "Жирона"

На 54-й хвилині Беллінгем забив третій гол "Реала", добивши м'яч у ворота після сольного проходу Вінісіуса. А на 61-й хвилині Родріго зробив рахунок 4:0.

Довбика і Циганкова синхронно замінили на 70-й хвилині матчу. За відведений час українці завдали по одному удару по воротах, однак обидві спроби були заблоковані захисником "Реала" Даніелем Карвахалем. Циганков віддав 18 точних передач з 20, Довбик - лише 6 з 7.

Фото: EPA/UPG Матч "Реал" - "Жирона"

Натомість Лунін провів повний матч та не зробив жодного сейву - "Жирона" не завдавала ударів у площину воріт. Для Андрія це сьомий "сухий" поєдинок у сезоні.

У підсумку - 4:0 на користь "Реала". Мадридці набрали 61 очко та відірвались від "Жирони" у таблиці на п'ять балів.

Наступний поєдинок "Реал" проведе у Лізі чемпіонів - 13 лютого мадридці зіграють на виїзді проти "РБ Лейпцига" в 1/8 фіналу. До виступів у чемпіонаті команда Луніна повернеться 18 лютого, коли зіграє з "Райо Вальєкано". Натомість "Жирона" 19 лютого зустрінеться з "Атлетіком".

Фото: EPA/UPG Матч "Реал" - "Жирона"

Фото: EPA/UPG Матч "Реал" - "Жирона"