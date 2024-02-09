У ФІФА відреагували на повідомлення про запровадження синьої картки: "Нововведення має обмежитися нижчими девізіонами"

Синю картку пропонують давати за умисний зрив атаки та незгоду з арбітром і вилучати футболіста на 10 хвилин.

Міжнародна рада футболу (IFAB) ухвалила рішення про запровадження синьої картки, яку даватимуть за умисний зрив атаки суперника і незгоду з арбітром. За це порушення футболіста вилучатимуть з поля на 10 хвилин.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, спочатку передбачається запровадити сині картки для тестового випробування в рамках змагань нижчих рівнів. Під час тестових випробувань може виникнути потреба для вдосконалення нових правил, а випробування нової картки в елітних змаганнях може розпочатися не раніше літа.

Наразі передбачається, що нововведення може бути випробувано на матчах Кубку Англії як серед чоловіків, так і серед жінок.

Також пропонується, щоб у випадку отримання гравцем двох синіх карток, йому показували червону (вилучення з поля). Також червону картку можна отримати, якщо буде отримано одну синю та одну жовту.

Нововведення вже встигли розкритикувати деякі спортсмени. Так, 35-річний колишній гравець мадридського "Реала", легенда "Арсенала" та збірної Німеччини Месут Озіл потролив мадридський "Атлетіко" у своєму Twitter на фоні чуток про введення синьої картки.

"Отже, "Атлетіко Мадрид" гратиме лише з шістьма гравцями?", - написав Месут.

So Atletico Madrid will only play with 6 players then? 🤔🟦 https://t.co/m3UPWz1k9n — Mesut Özil (@M10) February 8, 2024

Водночас, ФІФА виступила із заявою, в якій наголошується, що нововведення не буде стосуватися елітного футболу.

"Повідомлення про так звані "сині картки" на елітному рівні футболу невірні та передчасні. Будь-яке таке тестування, якщо воно буде реалізовано, має бути обмежене нижчими дивізіонами. ФІФА має намір наполягати на цій позиції, коли цей пункт порядку денного обговорюватиметься на Генеральній асамблеї IFAB 2 березня", – йдеться в заяві організації.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.



Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this… — FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2024

До речі, чинний президент УЄФА Александер Чеферін минулого місяця казав, що повністю виступає проти такого нововведення.

"Це більше не футбол", - говорив Чеферін.

Картки у футболі та їхнє значення

Футбольний суддя під час гри може показати гравцеві три картки: червону, жовту і зелену.

Червона картка означає видалення гравця або тренера з поля. Гравець, якому була показана червона картка, повинен покинути поле до кінця матчу без можливості заміни. Як правило, гравцеві, якому була показана червона картка, необхідно покинути гру не тільки до кінця матчу, але і на кілька наступних ігор, кількість яких встановлюється в залежності від порушення.

Жовта картка – знак попередження для гравця і показується за такі порушення:

за умисну гру рукою (винятком буде, якщо гра рукою розцінюється як “фол останньої надії”);

за зрив небезпечної атаки; удар по м'ячу до свистка або вихід з стінки (при штрафному ударі);

удар по м'ячу після свистка (при зупинці гри, фіксації офсайду);

грубій гри, якщо суддя не зарахує за "дуже грубу гру";

неспортивна поведінка;

конфлікт з суддею;

за симуляцію травми;

вихід або повернення в гру без дозволу судді.

Якщо гравець за гру отримує дві жовті картки, він отримає автоматично і червону.

Зелена картка, на відміну від жовтої або червоної, не показується, але відзначається в протоколі матчу. Вона свідчить про те, що гравець слідує принципам чесної гри (fair play). Уперше зелену картку було запроваджено лише в Серії B чемпіонату Італії з футболу в сезоні 2016\17. Футболіста, який отримає найбільше зелених карток, мають нагородити спеціальним призом після закінчення чемпіонату.

Першу в історії зелену картку отримав Крістіан Галано, форвард клубу "Віченца".