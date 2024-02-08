Збірна України з футболу дізналася суперників у Лізі націй 2024/25

Наша команда зіграє з Чехією, Албанією та Грузією.

У Парижі відбулося жеребкування Ліги націй 2024/25.

У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D - 6.

Кошики сформували відповідно до рейтингу збірних за підсумками Ліги націй 2022/23. Єдина з-поміж усіх членів УЄФА – Росія – знову до змагань не допущена.

Збірна України потрапила до другого кошика Ліги В і отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.

Результати жеребкування Ліги націй:

Ліга B

Група C1: Чехія, Україна , Албанія, Грузія

, Албанія, Грузія Група C2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція

Група C3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан

Група C4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина

Ліга С

Група C1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія

Група C2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва / Гібралтар

Група C3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь

Група C4: Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія

Ліга D

Група D1: Литва / Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Група D2: Молдова, Мальта, Андорра

У жовтні та листопаді 2024 року команди зіграють зі своїми суперниками по групі вдома та на виїзді.