Збірна України з футболу дізналася суперників у Лізі націй 2024/25

У Парижі відбулося жеребкування Ліги націй 2024/25.
У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D - 6.
Кошики сформували відповідно до рейтингу збірних за підсумками Ліги націй 2022/23. Єдина з-поміж усіх членів УЄФА – Росія – знову до змагань не допущена.
Збірна України потрапила до другого кошика Ліги В і отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.
Результати жеребкування Ліги націй:
Ліга B
- Група C1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія
- Група C2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція
- Група C3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан
- Група C4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина
Ліга С
- Група C1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія
- Група C2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва / Гібралтар
- Група C3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь
- Група C4: Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія
Ліга D
- Група D1: Литва / Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн
- Група D2: Молдова, Мальта, Андорра
У жовтні та листопаді 2024 року команди зіграють зі своїми суперниками по групі вдома та на виїзді.