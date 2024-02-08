>
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Збірна України з футболу дізналася суперників у Лізі націй 2024/25

Наша команда зіграє з Чехією, Албанією та Грузією.

Збірна України з футболу дізналася суперників у Лізі націй 2024/25
Фото: УЄФА

У Парижі відбулося жеребкування Ліги націй 2024/25.

У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D - 6. 

Кошики сформували відповідно до рейтингу збірних за підсумками Ліги націй 2022/23. Єдина з-поміж усіх членів УЄФА – Росія – знову до змагань не допущена.

Збірна України потрапила до другого кошика Ліги В і отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.

Результати жеребкування Ліги націй:

Ліга B

  • Група C1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія
  • Група C2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція
  • Група C3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан
  • Група C4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина

Ліга С

  • Група C1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія
  • Група C2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва / Гібралтар
  • Група C3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь
  • Група C4: Вірменія, Фарерські острови, Північна Македонія, Латвія

Ліга D

  • Група D1: Литва / Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн
  • Група D2: Молдова, Мальта, Андорра

У жовтні та листопаді 2024 року команди зіграють зі своїми суперниками по групі вдома та на виїзді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies