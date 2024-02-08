​Син Андрія Шевченка Крістіан може зіграти за збірну України

Новоспечений президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що його син Крістіан гратиме за збірну України – якщо демонструватиме футбол відповідного рівня.

Про це він заявив в інтерв’ю YouTube-каналу «Бомбардир».

Син Андрія Шевченка теоретично може зіграти за збірні України, США та Англії – паспорти цих країн він має або може отримати.

«По-перше для того, щоб він зіграв за якусь країну його повинні викликати, він повинний показувати свій рівень. Якщо він буде показувати рівень, команда яка його покличе, я думаю, що він приїде і буде грати, – сказав Андрій Шевченко. – Звичайно, якщо у нього буде рівень національної команди, то він буде грати за Україну. Він повинен показати свій рівень, зараз йому 17 років, якщо він закріпиться у “Вотфорді”, якщо його помітять наші фахівці національних команд U-17 чи U-19 та запросять його, то він приїде».

17-річний син Андрія Шевченка зараз показує гідну гру за молодіжну команду англійського «Вотфорда», перша команда якого грає в Чемпіоншипі (другий девізіон Англії).

З командою Шевченко молодший бере участь у Кубку розвитку молодіжного чемпіонату Англії. У півфінальному матчі проти «Халл Сіті» українець допоміг команді пройти суперника, забивши гол на 26-й хвилині. Це третій гол поспіль, раніше Крістіан забивав у матчах проти «Міллуол» та «Іпсвіч Таун».

Крістіан Шевченко дебютував за команду в грудні минулого року у матчі регіонального турніру Herts Senior Cup.

Свою кар'єру середній син ексфорварда збірної України розпочав у академії лондонського «Челсі». Нагадаємо, сам Андрій Шевченко у складі “Челсі” зіграв 48 матчі та відзначився дев’ятьма забитими м'ячами в період з 2006 по 2008 роки.

До слова, за молодіжну команду Андрій Шевченко вперше зіграв восени 1994 року. Вже за рік, 1995 року, Андрій у 18-річному віці дебютував за основну команду збірної України, у матчі проти Хорватії. На сьогодні «Шева» залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди – на його рахунку 48 голів.