>
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

​Син Андрія Шевченка Крістіан може зіграти за збірну України

17-річний син Андрія Шевченка зараз показує гідну гру за молодіжну команду англійського «Вотфорда».

​Син Андрія Шевченка Крістіан може зіграти за збірну України
Андрій Шевченко з сином Крістіаном

Новоспечений президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що його син Крістіан гратиме за збірну України – якщо демонструватиме футбол відповідного рівня. 

Про це він заявив в інтерв’ю YouTube-каналу «Бомбардир».

Син Андрія Шевченка теоретично може зіграти за збірні України, США та Англії – паспорти цих країн він має або може отримати. 

«По-перше для того, щоб він зіграв за якусь країну його повинні викликати, він повинний показувати свій рівень. Якщо він буде показувати рівень, команда яка його покличе, я думаю, що він приїде і буде грати, – сказав Андрій Шевченко. – Звичайно, якщо у нього буде рівень національної команди, то він буде грати за Україну. Він повинен показати свій рівень, зараз йому 17 років, якщо він закріпиться у “Вотфорді”, якщо його помітять наші фахівці національних команд U-17 чи U-19 та запросять його, то він приїде».

17-річний син Андрія Шевченка зараз показує гідну гру за молодіжну команду англійського «Вотфорда», перша команда якого грає в Чемпіоншипі (другий девізіон Англії). 

З командою Шевченко молодший бере участь у Кубку розвитку молодіжного чемпіонату Англії. У півфінальному матчі проти «Халл Сіті» українець допоміг команді пройти суперника, забивши гол на 26-й хвилині. Це третій гол поспіль, раніше Крістіан забивав у матчах проти «Міллуол» та «Іпсвіч Таун».

Крістіан Шевченко дебютував за команду в грудні минулого року у матчі регіонального турніру Herts Senior Cup.

Свою кар'єру середній син ексфорварда збірної України розпочав у академії лондонського «Челсі». Нагадаємо, сам Андрій Шевченко у складі “Челсі” зіграв 48 матчі та відзначився дев’ятьма забитими м'ячами в період з 2006 по 2008 роки.

До слова, за молодіжну команду Андрій Шевченко вперше зіграв восени 1994 року. Вже за рік, 1995 року, Андрій у 18-річному віці дебютував за основну команду збірної України, у матчі проти Хорватії. На сьогодні «Шева» залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди – на його рахунку 48 голів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies