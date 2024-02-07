Команди дограють його в інший день.

Матч між "Санта-Кларою" та "Порту" перервали через стан газону

Сьогодні, 7 лютого 2024 року, відбувався чвертьфінальний матч Кубку Португалії з футболу між "Санта-Кларою" та "Порту". На жаль, командам не вдалося зіграти поєдинок повністю.

Про це повідомляє Sport.ua.

Фінальний свисток головного арбітра зустрічі пролунав на 28-й хвилині. Рефері вирішив зупинити матч через жахливий стан газону. Справа в тому, що в Португалії йде дощ, і поле зараз повністю залите водою.

Команди дограють цей матч вже в інший день. Поки невідомо, чи почнуть вони гру з першої хвилини, чи продовжать грати з 28-ї.