>
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Чвертьфінальний матч Кубку Португалії з футболу перервали через затоплений газон

Команди дограють його в інший день.

Чвертьфінальний матч Кубку Португалії з футболу перервали через затоплений газон
Матч між "Санта-Кларою" та "Порту" перервали через стан газону
Фото: FC Porto

Сьогодні, 7 лютого 2024 року, відбувався чвертьфінальний матч Кубку Португалії з футболу між "Санта-Кларою" та "Порту". На жаль, командам не вдалося зіграти поєдинок повністю.

Про це повідомляє Sport.ua.

Фінальний свисток головного арбітра зустрічі пролунав на 28-й хвилині. Рефері вирішив зупинити матч через жахливий стан газону. Справа в тому, що в Португалії йде дощ, і поле зараз повністю залите водою. 

Команди дограють цей матч вже в інший день. Поки невідомо, чи почнуть вони гру з першої хвилини, чи продовжать грати з 28-ї.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies