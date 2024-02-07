Перший контрольний матч відбудеться завтра, 8 лютого, з латвійським клубом "Лієпая".

Після трьох днів відпочинку перша футбольна команда київського "Динамо" поновила роботу на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФК.

Зазначається, що гравці відновили сили після важкого першого збору, під час якого працювали в режимі двох тренувань на день.

Футболісти, які отримали пошкодження, використали ці дні аби відновитися та повернутися до повноцінних тренувань.

Фото: Сайт "Динамо"

До загальної групи повернулися Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський та Владислав Супряга, які знову працюють без обмежень.

Футболісти вже провели заняття на тренувальному полі. Перед його початком тренер Олександр Шовковський окреслив план роботи на найближчі дні. Він повідомив, що на другому зборі на гравців чекатиме багато теоретичних занять.

Також наставник привітав іменинника Крістіана Біловара, вручивши йому символічний подарунок від усієї команди, а партнери влаштували товаришу по команді традиційний святковий коридор.

Фото: Сайт "Динамо"

Перший контрольний матч на другому зборі "Динамо" проведе у четвер, 8 лютого, коли зустрінеться з латвійським клубом "Лієпая".