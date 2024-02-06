Фото: EPA/UPG Поліція охороняє територію після нападу перед будівлею Стамбульського суду, 6 лютого 2024 р.

У Стамбулі сталася стрілянина перед будівлею суду. Шестеро людей, зокрема три поліцейські, отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Фото: trt.net.tr Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая

Двоє стрільців − жінка та чоловік − відкрили вогонь на поліцейському контрольно-пропускному пункті перед будівлею суду у районі Чаглаян.

Обох нападників ліквідували.

Фото: EPA/UPG Поліція та швидкі перед будівлею Стамбульського суду, 6 лютого 2024 р.

Єрлікая повідомив також, що вони виявилися членами екстремістської марксистської організації "Революційний фронт звільнення народу" (DHKP-C), яка заборонена у Туреччині є солідарною із ліворадикальним курдським рухом.

Міністр юстиції Ілмаїз Тунч заявив, що прокуратура почала розслідування нападу.