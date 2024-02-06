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У Стамбулі внаслідок стрілялини перед будівлею суду поранено шістьох осіб (оновлено)

Нападники виявилися членами забороненого у Туреччині руху.

Поліція охороняє територію після нападу перед будівлею Стамбульського суду, 6 лютого 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Поліція охороняє територію після нападу перед будівлею Стамбульського суду, 6 лютого 2024 р.

У Стамбулі сталася стрілянина перед будівлею суду. Шестеро людей, зокрема три поліцейські, отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая
Фото: trt.net.tr
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая

Двоє стрільців − жінка та чоловік − відкрили вогонь на поліцейському контрольно-пропускному пункті перед будівлею суду у районі Чаглаян.

Обох нападників ліквідували.

Поліція та швидкі перед будівлею Стамбульського суду, 6 лютого 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Поліція та швидкі перед будівлею Стамбульського суду, 6 лютого 2024 р.

Єрлікая повідомив також, що вони виявилися членами екстремістської марксистської організації "Революційний фронт звільнення народу" (DHKP-C), яка заборонена у Туреччині є солідарною із ліворадикальним курдським рухом.

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Міністр юстиції Ілмаїз Тунч заявив, що прокуратура почала розслідування нападу.

  • У січні бойовики "Ісламської держави" в масках убили людину у стамбульській католицькій церкві під час недільної меси. Відтоді влада затримала кількох підозрюваних у справі, один з них виявився росіянином.
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