У Стамбулі сталася стрілянина перед будівлею суду. Шестеро людей, зокрема три поліцейські, отримали поранення.
Про це пише Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
Двоє стрільців − жінка та чоловік − відкрили вогонь на поліцейському контрольно-пропускному пункті перед будівлею суду у районі Чаглаян.
Обох нападників ліквідували.
Єрлікая повідомив також, що вони виявилися членами екстремістської марксистської організації "Революційний фронт звільнення народу" (DHKP-C), яка заборонена у Туреччині є солідарною із ліворадикальним курдським рухом.
Міністр юстиції Ілмаїз Тунч заявив, що прокуратура почала розслідування нападу.
- У січні бойовики "Ісламської держави" в масках убили людину у стамбульській католицькій церкві під час недільної меси. Відтоді влада затримала кількох підозрюваних у справі, один з них виявився росіянином.