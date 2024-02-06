Президент Аргентини сьогодні прилетить до Тель-Авіва. Мілей планує перейти до юдаїзму

Аргентинський лідер зустрінеться з президентом і прем'єром Ізраїлю, а потім полетить у Ватикан.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей обрав Єрусалим як пункт призначення своєї першої двосторонньої поїздки, підкреслюючи готовність свого уряду наблизити Буенос-Айрес до Ізраїлю, пише Bloomberg.

Він подорожує з аргентинським рабином, якого він призначив послом своєї країни в Ізраїлі, своєю сестрою та радницею Каріною та міністеркою закордонних справ Діаною Мондіно.

Очікується, що Мілей прибуде в Тель-Авів у вівторок вдень і зустрінеться із президентом Іцхаком Герцогом після відвідування Стіни плачу.

У середу його приймуть прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та інші члени уряду.

Чітка проізраїльська позиція Мілея включає плани назвати ХАМАС терористичною організацією і суперечить позиціям інших країн Латинської Америки, які критикують стратегію Нетаньягу щодо викорінення угруповання з Гази.

Зазначимо, геополітичний план Мілея переплітається з демонстрацією його особистих релігійних переконань. Після перемоги на президентських виборах він прилетів до Нью-Йорка, щоб відвідати могилу ортодоксального рабина Менахема Менделя Шнеєрсона перед тим, як пообідати з Біллом Клінтоном.

Президент заявив, що має намір перейти з католицизму до юдаїзму, і в процесі цього він зблизився з єврейськими лідерами в Аргентині, де проживає найбільша єврейська громада в Латинській Америці.

Після Ізраїлю Мілей вирушить до Ватикану, щоб зустрітися з Папою Франциском, який народився у Буенос-Айресі і якого президент часто критикував за надмірний вплив на аргентинську політику. Після виборів обидва лідери зайняли прагматичну позицію та погодилися зустрітися. У Римі Мілей також зустрінеться із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.