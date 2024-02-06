За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
ГоловнаСвіт

Президент Аргентини сьогодні прилетить до Тель-Авіва. Мілей планує перейти до юдаїзму

Аргентинський лідер зустрінеться з президентом і прем'єром Ізраїлю, а потім полетить у Ватикан.

Президент Аргентини сьогодні прилетить до Тель-Авіва. Мілей планує перейти до юдаїзму
Президент Аргентини Хав’єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Президент Аргентини Хав’єр Мілей обрав Єрусалим як пункт призначення своєї першої двосторонньої поїздки, підкреслюючи готовність свого уряду наблизити Буенос-Айрес до Ізраїлю, пише Bloomberg.

Він подорожує з аргентинським рабином, якого він призначив послом своєї країни в Ізраїлі, своєю сестрою та радницею Каріною та міністеркою закордонних справ Діаною Мондіно.

Очікується, що Мілей прибуде в Тель-Авів у вівторок вдень і зустрінеться із президентом Іцхаком Герцогом після відвідування Стіни плачу. 

У середу його приймуть прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та інші члени уряду.

Підписуйтесь на наш Google News

Чітка проізраїльська позиція Мілея включає плани назвати ХАМАС терористичною організацією і суперечить позиціям інших країн Латинської Америки, які критикують стратегію Нетаньягу щодо викорінення угруповання з Гази.

Зазначимо, геополітичний план Мілея переплітається з демонстрацією його особистих релігійних переконань. Після перемоги на президентських виборах він прилетів до Нью-Йорка, щоб відвідати могилу ортодоксального рабина Менахема Менделя Шнеєрсона перед тим, як пообідати з Біллом Клінтоном.

Президент заявив, що має намір перейти з католицизму до юдаїзму, і в процесі цього він зблизився з єврейськими лідерами в Аргентині, де проживає найбільша єврейська громада в Латинській Америці.

Після Ізраїлю Мілей вирушить до Ватикану, щоб зустрітися з Папою Франциском, який народився у Буенос-Айресі і якого президент часто критикував за надмірний вплив на аргентинську політику. Після виборів обидва лідери зайняли прагматичну позицію та погодилися зустрітися. У Римі Мілей також зустрінеться із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies