Ліва партія спробувала висловити вотум недовіри новому главі уряду Франції

Атталь звинуватив депутатів у тому, що вони хочуть відкинути свою державу "на 75 років назад".

Ліва партія "Нескорена Франція" винесла 5 лютого на голосування пропозиції оголосити вотум недовіри уряду Габріеля Атталя, передає BFM TV.

Цю ідею підтримали лише 124 депутати з 289 необхідних. Ця ідея з'явилася після того, як не відбулося голосування за висловлення довіри уряду Атталя.

Ліві заявили, що треба "захистити людей від страждань, росту цін на енергоносії та зменшити виплати із безробіття. Атталь заявив опонентам, що вони "проігнорували будь-яку спробу діалогу".

"Ваш світ - це світ, де немає потреби у Європейському Союзі, де все потрібно обкладати податками і все колективізовувати", - заявив французький прем'єр і звинуватив лівих у намаганні "відкинути нас на 75 років назад".