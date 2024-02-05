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​Голова МЗС Португалії прибув із дводенним візитом до Києва

На порядку денному – війна та відновлення України.

​Голова МЗС Португалії прибув із дводенним візитом до Києва
Архівне фото
Фото: Пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з візитом до України.

"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", - написав він у соцмережі Х.

На порядку денному – війна та відновлення України.

  • Кравіньо приїздив до України для святкування Дня незалежності у 2022 році.
  • У травні 2023 року до Португалії їздив глава МЗС Дмитро Кулеба, де проводив переговори з Кравіньо. Тоді стало відомо, що Португалія не передаватиме Україні свої F-16, але готова допомогти з навчанням пілотів.
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