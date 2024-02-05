​Голова МЗС Португалії прибув із дводенним візитом до Києва

На порядку денному – війна та відновлення України.

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з візитом до України.

"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", - написав він у соцмережі Х.

На порядку денному – війна та відновлення України.

Muito bom estar de novo em #Kyiv, desta vez com o meu colega João Costa para reiterarmos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia.

Very good to be back in #Kyiv, with my colleague Education Minister João Costa, to reiterate our support for Ukraine's reconstruction.

🇵🇹🤝🇺🇦 https://t.co/ebYTYSmN6B — João Cravinho (@JoaoCravinho) February 5, 2024