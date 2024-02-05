​Голова МЗС Португалії прибув із дводенним візитом до Києва

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо прибув з візитом до України.
"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", - написав він у соцмережі Х.
На порядку денному – війна та відновлення України.
Muito bom estar de novo em #Kyiv, desta vez com o meu colega João Costa para reiterarmos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia.— João Cravinho (@JoaoCravinho) February 5, 2024
Very good to be back in #Kyiv, with my colleague Education Minister João Costa, to reiterate our support for Ukraine's reconstruction.
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- Кравіньо приїздив до України для святкування Дня незалежності у 2022 році.
- У травні 2023 року до Португалії їздив глава МЗС Дмитро Кулеба, де проводив переговори з Кравіньо. Тоді стало відомо, що Португалія не передаватиме Україні свої F-16, але готова допомогти з навчанням пілотів.