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Жозеп Боррель прибув до Києва

Офіційно про візит поки не повідомляли.

Жозеп Боррель прибув до Києва
Фото: EPA/UPG

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель приїхав до Києва разом із спеціальним радником Закі Лайді.

Лайді виклав своє фото у соцмережі X світлини з потягом Укрзалізниці.

Боррель анонсував візит в Україну на початку лютого, щоб підтвердити продовження військової та безпекової підтримки від ЄС. Перед цим він відвідав Польщу, щоб обговорити всі форми підтримки України.

Раніше Боррель також заявив, що Європейські інституції і країни-члени ЄС зобов’язалися виділити Україні військову допомогу у 2024 році на щонайменше 21 мільярд євро.

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