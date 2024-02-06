У Держдепартаменті відреагували на заяви Росії про збиття Іл-76 ракетою Patriot

У Держдепартаменті відреагували на заяву росіян про збиття їхнього літака Іл-76 ракетою від американської системи ППО Patriot.

Журналіст поставив першому заступнику речника Ведану Пателю запитання на брифінгу щодо того, чи буде Держдепартамент з'ясовувати з Україною ситуацію після представлення росіянами нібито доказів збиття літака системою Patriot – фото ракет від неї. Патель поставив зустрічне запитання, чи є ці "докази" такими самими достовірними, як попередня брехня Росії.

"Оскільки це стосується конкретного інциденту, про який ви згадуєте, я дозволю нашим партнерам в Україні говорити про це. Але коли йдеться про достовірну інформацію, що надходить з Росії, у них насправді не так багато опори, враховуючи їхній величезний досвід дезінформації не лише в регіоні, а й загалом", – сказав він.

Катастрофа Іл-76