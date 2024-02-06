Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Держдепартаменті відреагували на заяви Росії про збиття Іл-76 ракетою Patriot

Там нагадали про попередню дезінформацію з боку росіян. 

У Держдепартаменті відреагували на заяви Росії про збиття Іл-76 ракетою Patriot
Ведан Патель
Фото: ABP

У Держдепартаменті відреагували на заяву росіян про збиття їхнього літака Іл-76 ракетою від американської системи ППО Patriot. 

Журналіст поставив першому заступнику речника Ведану Пателю запитання на брифінгу щодо того, чи буде Держдепартамент з'ясовувати з Україною ситуацію після представлення росіянами нібито доказів збиття літака системою Patriot – фото ракет від неї. Патель поставив зустрічне запитання, чи є ці "докази" такими самими достовірними, як попередня брехня Росії. 

"Оскільки це стосується конкретного інциденту, про який ви згадуєте, я дозволю нашим партнерам в Україні говорити про це. Але коли йдеться про достовірну інформацію, що надходить з Росії, у них насправді не так багато опори, враховуючи їхній величезний досвід дезінформації не лише в регіоні, а й загалом", – сказав він.

Катастрофа Іл-76

  • Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій з полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну. Також Росія звинувачувала Україну в збитті борту МН-17 у Донецькій області, але провина РФ і її терористів у цьому була доведена Міжнародним кримінальним судом. 
  • Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР з’ясовує долю всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він доручив міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
  • Журналісти "Радіо Свобода" встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку з дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк обслуговує військово-транспортні засоби, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. 
  • За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора ввечері Генштаб повідомив, що Збройні сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
  • Командувач Повітряних сил Микола Олещук вважає, що фейками про збиття Україною літака з власними полоненими ворог прагне підірвати підтримку українців у світі. 
  • СБУ розслідує падіння літака за статтею про порушення законів і звичаїв війни. 
  • За даними ГУР, на борту Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies