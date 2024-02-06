У Держдепартаменті відреагували на заяви Росії про збиття Іл-76 ракетою Patriot

У Держдепартаменті відреагували на заяву росіян про збиття їхнього літака Іл-76 ракетою від американської системи ППО Patriot.
Журналіст поставив першому заступнику речника Ведану Пателю запитання на брифінгу щодо того, чи буде Держдепартамент з'ясовувати з Україною ситуацію після представлення росіянами нібито доказів збиття літака системою Patriot – фото ракет від неї. Патель поставив зустрічне запитання, чи є ці "докази" такими самими достовірними, як попередня брехня Росії.
"Оскільки це стосується конкретного інциденту, про який ви згадуєте, я дозволю нашим партнерам в Україні говорити про це. Але коли йдеться про достовірну інформацію, що надходить з Росії, у них насправді не так багато опори, враховуючи їхній величезний досвід дезінформації не лише в регіоні, а й загалом", – сказав він.
Катастрофа Іл-76
- Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій з полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну. Також Росія звинувачувала Україну в збитті борту МН-17 у Донецькій області, але провина РФ і її терористів у цьому була доведена Міжнародним кримінальним судом.
- Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР з’ясовує долю всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він доручив міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
- Журналісти "Радіо Свобода" встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку з дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк обслуговує військово-транспортні засоби, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ.
- За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора ввечері Генштаб повідомив, що Збройні сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук вважає, що фейками про збиття Україною літака з власними полоненими ворог прагне підірвати підтримку українців у світі.
- СБУ розслідує падіння літака за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
- За даними ГУР, на борту Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.