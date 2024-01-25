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СБУ відкрила провадження за фактом падіння літака Іл-76 у Росії

Розслідування ведуть за статею про порушення законів та звичаїв війни.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння літака Іл-76 у Росії
військово-транспортний Іл-76 ВКС РФ
Фото: Вікіпедія

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака Іл-76 у російській Бєлгородській області. 

Розслідування здійснюють за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Про це редакції повідомили у пресслужбі СБУ.

"Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні.

Катастрофа Іл-76

  • Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій із полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну.
  • Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР вчора сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці".
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
  • Журналісти Радіо Свободи встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. 
  • За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора увечері Генштаб повідомив, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
  • Командувач Повітряних сил Микола Олещук вважає, що фейками про збиття Україною літака з власними полоненими ворог прагне підірвати підтримку українців у світі. 
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