СБУ відкрила провадження за фактом падіння літака Іл-76 у Росії

Розслідування ведуть за статею про порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака Іл-76 у російській Бєлгородській області.

Розслідування здійснюють за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Про це редакції повідомили у пресслужбі СБУ.

"Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні.

Катастрофа Іл-76