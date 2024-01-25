Обстріл волонтерського авто в Донецькій, удар по підприємству в Дніпропетровській: як минула доба

У Сумській області вночі росіяни здійснили три мінометні обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано дев'ять вибухів. Обстрілів зазнали Свеська (шість обстрілів) та Зноб-Новгородська (три обстріли) громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 56 вибухів з мінометів, артилерії, гранатометів та FPV-дрону. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська громади. Без втрат та руйнувань.

У Миколаївській вночі сили й засоби протиповітряної оборони знищили один БпЛА типу Shahed-136/131. Учора вранці знешкодили два ворожих FPV-дрони при спробі атакувати з тимчасово окупованої території. Також ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Учора ворожі артилерійські обстріли фіксували по двох населених пунктах Куцурубської громади. Під час вечірнього обстрілу Дмитрівки Куцурубської громади пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишилося три населені пункти. Також пошкоджень зазнали житлові будинки. Минулося без постраждалих.

У Дніпропетровській вчора вдень оборонці з ПвК "Схід" знищили дві ракети. Їх збили над Дніпровським районом. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам, він у лікарні в стані середньої тяжкості. Є пошкодження будівлі й техніки. Гучно вдень було також у Нікопольському районі: росіяни били з артилерії. Мирівську та Марганецьку громади атакували дронами-камікадзе. Пошкодження є на двох сільгосппідприємствах. Понівечені п'ять приватних будинків, гараж та авто. Зачепило газогін та лінію електропередач. Ніч була неспокійною для двох районів області. На Криворізький район ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування, там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали. Мирівська громада, що у Нікопольському районі, потрапила під артобстріл. Як і райцентр. Минулося без загиблих і постраждалих.

По Херсонській ворог здійснив 99 обстрілів (392 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів (21 снаряд). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області, два навчальні заклади, об'єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі. Стало відомо про ще одного загиблого через російські авіаудари 23 січня. У Бериславі, несумісні з життям травми, отримав 47-річний місцевий житель.УВвечері на будинок, в якому він перебував, окупанти скинули керовану авіабомбу. До лікарні звернувся чоловік, який 23 січня потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. У 55-річного херсонця діагностували вибухову травму та поранення руки. Медики надають потерпілому необхідну допомогу. Вчора зранку російська авіація вдарила по Новобериславу. Постраждало подружжя. У 58-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Їм надають допомогу. Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждав чоловік. Під удар ворога потрапив 22-річний херсонець, який перебував на вулиці. У нього – вибухова травма та уламкове поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. Також росіяни обстріляли одну з міських лікарень Херсона. Поранення отримали троє медичних працівників, один з них – у тяжкому стані. Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги. Через російський обстріл села Садове постраждав місцевий житель. 50-річний чоловік дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. У результаті ворожого обстрілу Іванівки травми середньої важкості отримав 44-річний чоловік. За добу по області: одна людина загинула, 10 – дістали поранення.

У Луганській загарбники продовжують тиснути поряд з Макіївкою та залишаються активними у Серебрянському лісі. На цих ділянках фронту наші захисники відбили п’ять штурмів. По Білогорівці та Серебрянському лісництву росіяни вдарили з авіації. За добу противник здійснив 158 обстрілів (608 снарядів).

У Харківській з артилерії та мінометів ворог обстріляв близько 20 населених пунктів. Постраждали: Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаційних ударів противника зазнали Земляний Яр, Зибине, Красне Перше, Табаївка, Піщане. Учора ввечері ворог обстріляв Велику Рогань. Травмовано чотири людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці, 17-річний підліток зазнав множинних поранень мʼяких тканин голови та обличчя, передньої черевної стінки, верхніх та нижніх кінцівок. Госпіталізований, стан середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано чотири житлових будинки, легкові автомобілі. Також ввечері окупанти завдали удару КАБом по Вільхуватці. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила. Внаслідок удару по Роздольному пошкоджено два складських приміщення. Без постраждалих.

У Запорізькій окупанти гатили по 23 мирних містах та селах, зафіксовано 124 удари. 79 артилерійських обстрілів прийшлися по території Оріхова, Левадного, Гуляйпільського, Полтавки, Білогір'я, Чарівного, Степногірська, Лобкового, Кам'янського, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню. Ворог атакував 38 безпілотниками Таврійське, Гуляйполе, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Гуляйпільське, Левадне, Затишшя й П'ятихатки, гатив з авіації по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці, а також здійснив з ракетних систем залпового вогню чотири обстріли Роботиного, Новоандріївки й Нового. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Гірник, Курахове, Гостре, Дачне, Олексіївка, Стара Миколаївка, Олексієво-Дружківка. Пошкоджено 64 житлові будинки, три ЛЕП, волонтерський автомобіль, три цивільних автомобілі, господарча споруда, школа-інтернат, сонячна станція. На Донеччині за добу: двоє загиблих та 11 поранених.

В Одеській сили ППО знищили 10 "шахедів". Один із дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована. Ще один уражений дрон у падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Постраждало чотири людини, їм надали допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів. Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації. Постраждалих немає. Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху.