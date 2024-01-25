Слідство встановило, що за наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня. Наразі фігурант знаходиться під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Офіс Генпрокурора повідомив про затримання у Харкові 18-річного хакера за підозрою у коригуванні обстрілів окупантів по місту та підготовку кібератак на сайти державних органів влади. Також його підозрюють у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

За даними слідства, харківʼянин, який, як зазначається, є спеціалістом в IT-сфері, добровільно розпочав співпрацю з представником ФСБ РФ через Telegram.

За завданням російського куратора підозрюваний приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські військові та техніка у Харкові. Отримані відомості він надсилав через месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами цілей. За інформацією прокуратури, після передачі даних збройні сили РФ завдавали ракетні удари по житлових кварталах Харкова, де не було жодного українського військовослужбовця.

Крім того, представник ФСБ РФ надав харківʼянину завдання здійснити кібератаки на сайти держпідприємств та органів влади України. Проте хакер не встиг це виконати. Його затримали правоохоронці.

За даними СБУ, юнак був учасником російського хакерського угруповання «народна сyberармія рф», яке підконтрольне ФСБ.

Також спецслужба повідомила, що за наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня.

Під час обшуку за місцем проживання харківʼянина вилучено мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності проти України.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Запоріжжі охоронця дитсадка підозрюють у коригуванні вогню ворога, йому загрожує довічне ув’язнення. Слідство встановило, що за наведенням охоронця дитсадка ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури Степногірська. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.