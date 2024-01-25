Росіяни обстріляли Харківщину, є поранені

Ввечері 24 січня російські окупаційні війська вдарили по Рогані Харківського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа”, - написав Синєгубов.

Він уточнив, що поранення отримали жінки 60-ти , 39-ти та 26-ти років. Також поранений хлопець 17 років. Стан усіх - легкий.

Ліквідація наслідків обстрілів триває.