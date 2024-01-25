Росіяни обстріляли Харківщину, є поранені

Ввечері 24 січня російські окупаційні війська вдарили по Рогані Харківського району.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа”, - написав Синєгубов.
Він уточнив, що поранення отримали жінки 60-ти , 39-ти та 26-ти років. Також поранений хлопець 17 років. Стан усіх - легкий.
Ліквідація наслідків обстрілів триває.
- У звʼязку з російськими ракетними обстрілами сьогодні, 25 січня, у Харкові оголошується день жалоби.
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Вранці 23 січня російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України.
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Внаслідок обстрілу загинули 10 людей. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.
- Щонайменше дев'ятеро харків'ян були поранені унаслідок вечірнього обстрілу міста 23 січня.