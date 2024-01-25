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Росіяни обстріляли Харківщину, є поранені

Поранення отримали чотири людини.

Росіяни обстріляли Харківщину, є поранені
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Ввечері 24 січня російські окупаційні війська вдарили по Рогані Харківського району. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках  виникла пожежа”, - написав Синєгубов. 

Він уточнив, що поранення отримали жінки 60-ти , 39-ти та 26-ти років. Також поранений хлопець 17 років. Стан усіх - легкий. 

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Ліквідація наслідків обстрілів триває.

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