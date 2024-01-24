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В Херсонській громаді за день поранено 6 людей

Троє з них - медики.

В Херсонській громаді за день поранено 6 людей
Херсон, швидка медична допомога (архівне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами у Херсоні поранено шестеро людей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Троє з шести поранених - медичні працівники.

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При цьому двоє постраждалих знаходяться у тяжкому стані.

Крім того, по медичну допомогу сьогодні звернувся чоловік, який отримав травми вчора під час атаки РФ на Дніпровський район Херсона.

  • Сьогодні пообіді росіяни знову обстріляли Херсон. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося Садове, Херсонської громади, де поранення отримав 50-річний чоловік. 

  • Армія РФ щоденно обстрілює місто Херсон та область з тимчасово окупованого лівого берега. Під час обстрілу лікарні у Херсоні поранення отримали двоє медпрацівників та ще одна жінка.

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