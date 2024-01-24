В Херсонській громаді за день поранено 6 людей

Троє з них - медики.

Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами у Херсоні поранено шестеро людей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Троє з шести поранених - медичні працівники.

При цьому двоє постраждалих знаходяться у тяжкому стані.

Крім того, по медичну допомогу сьогодні звернувся чоловік, який отримав травми вчора під час атаки РФ на Дніпровський район Херсона.