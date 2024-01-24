В Херсонській громаді за день поранено 6 людей

Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами у Херсоні поранено шестеро людей.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Троє з шести поранених - медичні працівники.
При цьому двоє постраждалих знаходяться у тяжкому стані.
Крім того, по медичну допомогу сьогодні звернувся чоловік, який отримав травми вчора під час атаки РФ на Дніпровський район Херсона.
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Сьогодні пообіді росіяни знову обстріляли Херсон. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося Садове, Херсонської громади, де поранення отримав 50-річний чоловік.
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Армія РФ щоденно обстрілює місто Херсон та область з тимчасово окупованого лівого берега. Під час обстрілу лікарні у Херсоні поранення отримали двоє медпрацівників та ще одна жінка.