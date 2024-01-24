Російські окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, – ОВА

Росіяни атакували Нікопольський район артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів понівечені житлові будинки, також пошкоджені лінії електропередач.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"По райцентру росіяни били з артилерії. Мирівську та Марганецьку громади атакували дронами-камікадзе", – пише Лисак.
Внаслідок обстрілів понівечені 5 приватних будинків, гараж та авто. Пошкоджені газогін та лінія електропередач.
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