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Російські окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, – ОВА

Під ворожими обстрілами опинилася і Марганецька громада Дніпрометровщини.

Російські окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, – ОВА
Фото: Сергій Лисак

Росіяни атакували Нікопольський район артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів понівечені житлові будинки, також пошкоджені лінії електропередач. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По райцентру росіяни били з артилерії. Мирівську та Марганецьку громади атакували дронами-камікадзе", – пише Лисак. 

Внаслідок обстрілів понівечені 5 приватних будинків, гараж та авто. Пошкоджені газогін та лінія електропередач. 

  • Сьогодні бійці ПвК "Схід" збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 у небі над Дніпровським районом.
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