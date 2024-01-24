Росія погрожує окупаційним “адміністраціям” знизити фінансування у випадку низької явки на "виборах", – ЦНС

Кремль відправив на ТОТ політтехнологів та “волонтерів” з РФ, які імітуватимуть "голосування".

Місцеві жителі з прапорцями РФ стоять у черзі на спецавтобуси до Ростовської області, щоб взяти участь на парламентських виборах

Росія погрожує окупаційним “адміністраціям” тимчасово окупованих територій знизити фінансування, якщо на фейкових виборах президента РФ буде низька “явка”, – повідомляє Центр національного спротиву.

"Волевиявлення", яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на тимчасово окупованих територіях немає", – йдеться в повідомленні.

У ЦНС інформують, що в регіон прибувають політтехнологи та "волонтери" які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування.

Окупанти навіть дозволили “голосувати” без російських паспортів, за місцем проживання, а також розтягнули псевдовибори на три дні, щоб приховати очікувану низьку “явку”.

Крім того, загарбники готуються до завезення бюджетників. Водночас Кремль попередив гауляйтерів, що провал “явки” на псевдовиборах призведе до зниження фінансування та “кадрових рішень”.

Центр національного спротиву закликав населення тимчасово окупованих територій і надалі бойкотувати ініціативи ворога та не співпрацювати з загарбниками.