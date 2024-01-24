Через загрозу Росії НАТО збільшує запаси зброї для себе і для допомоги Україні, – Міноборони

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков заяавив, що окрім військової допомоги для України, країни НАТО також відновлюють потужності своїх ВПК, аби збільшувати власні запаси зброї. Адже Альянс чітко розуміє загрозу з боку Росії.

Про це представник Міноборони України розповів в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

"Наші партнери цілком точно розуміють реальну загрозу з боку Росії. Тому вони поступово повертаються, так би мовити, обличчям до військово-промислового комплексу. Партнери НАТО одночасно переслідують дві цілі – збільшити власні запаси зброї та, звісно, допомогти Збройним силам України", – заявив Кліменков.

Кліменков додає, нещодавно Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що союзники збільшили виробництво боєприпасів і для поповнення своїх запасів, і для забезпечення постачань Україні. Крім того, НАТО підписало контракт на закупівлю 220 тисяч боєприпасів калібру 155 мм на суму 1,2 млрд доларів.

"НАТО замовило боєприпасів на загальну суму близько 10 млрд доларів. Це досить велика сума, і окрім вищезазначених боєприпасів, НАТО вирішило витрати ще 5,5 млрд доларів на тисячу ракет Patriot і 4 млрд доларів на снаряди для артилерії, протитанкові керовані ракети, танкові боєприпаси тощо. Також НАТО вирішило придбати 6 літаків-розвідників», – розповів Кліменков.

За словами заступника глави Міноборони, такі дії Північноатлантичного Альянсу свідчать про дієспроможність промисловості посилити НАТО, так і забезпечити Україну.