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У ГУР повідомили, що на сьогодні був запланований обмін полоненими

Він не відбувається. 

У ГУР повідомили, що на сьогодні був запланований обмін полоненими
представник ГУР МО Андрій Юсов
Фото: NV

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на сьогодні був запланований обмін полоненими між Україною і РФ. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він. За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється. 

  • Про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути полонені, написали російські пропагандисти, які потім цю інформацію видалили. 
  • Координаційний штаб із питань поводження з полоненими збирає та аналізує оприлюднені російськими пропагандистами дані про те, що на борту Іл-76, що зазнав катастрофи в Бєлгородській області, нібито могли бути українські військовополонені. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами штаб закликав медіа та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Штаб просить довіряти лише офіційним джерелам.
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