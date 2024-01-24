У ГУР повідомили, що на сьогодні був запланований обмін полоненими

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на сьогодні був запланований обмін полоненими між Україною і РФ. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», – сказав він. За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.