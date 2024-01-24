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Гендиректор найбільшої ракетної корпорації РФ отримав підозру у справі про сприяння збройній агресії

Посадовець входить до близького оточення Путіна.

Гендиректор найбільшої ракетної корпорації РФ отримав підозру у справі про сприяння збройній агресії
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на генерального директора російської корпорації “Тактичне ракетне озброєння” Бориса Обносова, який сприяє збройній агресії РФ.

Зазначається, що посадовець входить до близького оточення Путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг Росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.

Промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з’єднань РФ для війни проти України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах України.

Для масованих обстрілів українських населених пунктів росіяни використовують й інші “вироби” корпорації Обносова, серед яких:

  • ⁠крилаті та протикорабельні ракети П-800 «Онікс», Х-22, Х-32 та Х-59;
  • ⁠керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

Встановлено, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Обносову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України і оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того, правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.

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