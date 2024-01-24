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​У Києві затримали лікаря швидкої допомоги, який за $9 тисяч обіцяв фіктивні документи для ухилянтів

Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

​У Києві затримали лікаря швидкої допомоги, який за $9 тисяч обіцяв фіктивні документи для ухилянтів
Поліція затримала лікаря, який допомагав ухилянтам
Фото: Нацполіція

У Києві викрили лікаря екстреної медичної допомоги, який обіцяв допомогти військовозобов’язаним уникнути служби в армії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За дев’ять тисяч доларів лікарпропонував військовозобов’язаному підготувати документи, згідно яких його було би визнано непридатним до військової служби.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27 ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу

"За дев’ять тисяч доларів США фігурант мав підготувати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, згідно якої чоловіка було б визнано непридатним до проходження військової служби. Ми затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу безпосередньо під час отримання грошей", - розповів заступник начальника відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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