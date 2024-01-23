Вибухи в Києві і області, відбиття атак у Луганській: як минула доба

У Київській області зранку під час ракетної атаки працювала ППО. За попередньою інформацією, влучань немає. Фіксуються падіння уламків. Пошкоджені приватні будинки, декілька багатоповерхівок, приватні авто. Про це йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок. Згодом стало відомо, що поранені троє людей. У Києві внаслідок атаки в кількох районах міста – влучання в житлові будинки, нежитлові приміщення, зафіксовано загоряння автівок. Поранені щонайменше 18 людей, у КМВА повідомляли про одну загиблу, але мер міста Віталій Кличко у інформації про наслідки загиблих не згадував.

У Чернігівській за добу – шість обстрілів (45 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській за вчорашній день – шість атак дронами-камікадзе йдва обстріли з важкої артилерії по Нікополю, Марганцю та громаді. Люди неушкоджені. Понівечені приватний будинок, пара господарських споруд та автобус. Увечері та вночі агресор знову цілив по Нікопольському району. Спрямував туди два дрони-камікадзе та стільки ж разів обстріляв з артилерії. Під удар потрапили райцентр та Мирівська громада. Пошкоджена автомийка. Люди не постраждали. Внаслідок ранкової атаки на Павлоград – одна людина загинула.

У Миколаївській протягом доби сили й засоби протиповітряної оборони знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, що не експлуатується. Займання оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає. Вчора вдень під час бойової роботи підрозділів ППО із відбиття дронової атаки, внаслідок підриву БпЛА типу FPV, в Чорноморській громаді поранення отримав 89-річний чоловік. Стан потерпілого важкий, йому надається вся необхідна медична допомога.Також вчора вдень ворог спрямував на Дмитрівку Куцурубської громади FPV-дрон, під час бойової роботи по ньому дрон вибухнув, пошкодив приватну автівку. Постраждалих немає. Також було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.

У Луганській ворог активізував наступальні дії поблизу Макіївки, штурмуючи там позиції наших військових. У селі постраждала житлова забудова. Артилерійський обстріл забрав життя 43-річного місцевого жителя. Від ворожих обстрілів також постраждали Кармазинівка, Невське, Діброва. Загалом біля Макіївки, Білогорівки та у Серебрянському лісі відбили п’ять атак противника. Удар з неба завдано й по Новоєгорівці на Куп’янському напрямку.За добу противник здійснив 140 обстрілів (549 снарядів).

У Харківській сьогодні зранку окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харків. Попередньо – ракетами Х-22. Внаслідок удару дві жінки загинули, понад людей отримали поранення. Дані оновлюються. Пошкоджені та зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад та газопровід. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Уди, Охрімівка, Землянки, Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Гранів, Григорівка, Піщане. Сьогодні вночі ворог обстріляв Балаклію. Пошкоджено навчальний заклад – двоповерхова будівля частково зруйнована. Пошкоджено адміністративну будівлю та два житлових будинки. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, їх стан середній. Також вночі окупанти завдали удару по селищу Вільча. Пошкоджено приватний будинок. Учора ворог обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих. Унаслідок удару по Григорівці вчора пошкоджено 32 будинки та навчальний заклад. Також окупанти обстріляли Куп'янськ. Загинув чоловік, його особа та вік встановлюються. Поранень зазнав 67-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували.

У Запорізькій минулої доби – 147 ударів, рашисти гатили по 25 містах та селах області.109 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Мирного, Приютного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. 36 ворожих БпЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Щербаки, Полтавку, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили два авіаційні удари по Новодарівці.Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

У Сумській вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано п'ять вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 186 вибухів – з мінометів, артилерії, гранатометів, стрілецької зброї, скидання ВОГ з БпЛА, FPV-дрону. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади. Без наслідків.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Мирноград, Краматорськ, Авдіївка, Курахівка, Криниці, Предтечине, Гродівка, Сіверськ. Пошкоджено 21 житловий будинок (вісім – багатоквартирні), дитячий садок, 53 цивільних автомобілі, два службових автомобіля, магазин, адмінбудівля "Науково-дослідний інститут судових експертиз", гаражний кооператив, господарська споруда ЦЗФ "Курахівська", будівля тваринницького комплексу, склад, трактор, два гаражі, три вагони ЦЗФ "Курахівська". За добу на Донеччині: двоє загиблих та п'ятеро поранених.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 91 обстріл (446 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області. У Бериславі росіяни з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя. Травми, несумісні з життям, отримав 69-річний чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Внаслідок обстрілу Херсона постраждав 43-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та легкі поранення голови. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу у лікарні. За добу по області: одна людина загинула, двоє дістали поранення.